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12:33, 19 августа 2024Бывший СССР

На Украине заявили о неэффективности мобилизации

Замминистра обороны Украины Гаврилюк: мобилизация оказалась неэффективной

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Мобилизация на Украине пока не дает эффекта, в то время как Вооруженные силы (ВС) России удваивают свою группировку. Об этом заявил замминистра обороны Украины Иван Гаврилюк, передает «Forbes-Украина».

По его словам, бойцов ВС России на Украине насчитывали 440 тысяч человек, сейчас — около 600 тысяч, а к концу года ожидается рост до 800 тысяч человек. При этом на Украине число забронированных от мобилизации мужчин через неделю превысит миллион. Он добавил, что мобилизация не обеспечивает потребности украинской армии, потому как мобилизованный — это не солдат, он станет им только через 3-6 месяца.

Гаврилюк также сообщил, что экономика Украины пока не переведена на военные рельсы и на сегодняшний день в стране «единицы предприятий работают в три смены». При этом, по его словам, западная поддержка не будет увеличиваться.

Ранее на Украине раскритиковали территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата) за набор «просто массы людей». Многие из призывников не готовы к боевым действиям как физически, так и психологически.

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      Илья Таксюр
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