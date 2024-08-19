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17:39, 19 августа 2024Забота о себе

Некоторым россиянам посоветовали отказаться от яблок

Диетолог Устинова: с осторожностью есть яблоки следует аллергикам и диабетикам

Фото: Nathan Dumlao / Unsplash

Некоторым людям следует с осторожностью есть яблоки, предупредила врач-терапевт, диетолог медицинского центра «СМ-Клиника» Елена Устинова. Для кого этот фрукт может быть опасен, она рассказала «Ленте.ру».

В первую очередь, Устинова посоветовала отказаться от употребления яблок людям, у которых есть индивидуальная непереносимость этого продукта. Крайне нежелательно употреблять их в пищу тем, у кого есть аллергия на пыльцу растений. «Дело в том, что яблоня — близкий родственник березы, поэтому ее плоды могут усилить проявления поллиноза», — объяснила врач.

Также диетолог призвала с осторожностью употреблять в пищу этот фрукт людям с ожирением и метаболическим синдромом и диабетикам. По ее словам, при подобных проблемах со здоровьем в течение дня можно съедать не больше двух-трех яблок среднего размера.

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Кроме того, как отметила Устинова, у некоторых людей сырые яблоки могут сильно возбуждать аппетит.

В диетологии существует такое понятие, как «яблочный жор». Его суть заключается в том, что после употребления яблок возникает сильное желание есть. При такой реакции стоит воздержаться от их употребления. Также у некоторых людей сырые яблоки провоцируют сильное вздутие живота — в этом случае лучше употреблять их в пищу в запеченном виде

Елена Устиноваврач-терапевт, диетолог

Самыми полезными яблоками врач назвала сезонные, собранные в собственном саду. При выборе покупных она предложила отдавать предпочтение выращенным в России, так как привезенные из-за границы обрабатываются парафином, воском, глицерином и другими веществами, которые помогают фруктам пережить длительную транспортировку.

В заключение Устинова рекомендовала перед употреблением мыть яблоки в теплой воде, а если на покупных плодах заметен неестественный блеск, желательно срезать с них кожуру.

Ранее заместитель председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов объяснил рост розничных цен на яблоки в России. По его словам, это обусловлено рядом факторов, одной из ключевых причин подобной динамики является удорожание рабочей силы для сбора урожая и логистики.

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      Ксения Кривотулова
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