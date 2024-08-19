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17:36, 19 августа 2024Путешествия

Пассажирка самолета поссорилась с попутчиками из-за места и укусила полицейского

TOI: пассажирка укусила женщину-полицейского на рейсе из Пуны в Нью-Дели

Фото: Douglas O / Unsplash

Пассажирка самолета поссорилась с попутчиками из-за места в салоне и напала на женщину-полицейского, вмешавшуюся в конфликт. Подробностями истории поделилось издание Times of India (TOI).

Уточняется, что инцидент произошел в субботу, 17 августа, на рейсе неназванной частной авиакомпании из Пуны в Нью-Дели, Индия. 44-летняя домохозяйка Суреха Сингх, которая летела с мужем на похороны родственника, поругалась с семьей Борсе из-за рассадки. Экипаж вмешался в ситуацию и сообщил Центральным силам промышленной безопасности Индии (CISF) о недисциплинированном пассажире.

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Когда двое женщин-полицейских, Приянка Редди и Соника Пал, поднялись на борт и попытались успокоить дебоширку, та в порыве гнева укусила Редди за руку. В итоге Сингх и ее супруга сняли с рейса и передали полиции аэропорта.

В июне похожий случай произошел на борту британской авиакомпании British Airways. Пьяная пассажирка устроила в самолете дебош и покусала прибывших на место полицейских.

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      Марина Черняк
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