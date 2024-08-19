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18:08, 19 августа 2024Путешествия

Пассажирка засудила авиакомпанию из-за тележки с напитками

Пассажирка получила травму из-за тележки с напитками и засудила Delta Airlines

Фото: Party people studio / Shutterstock / Fotodom

Пассажирка Delta Airlines получила травму во время полета и засудила авиакомпанию. Подробностями истории поделился портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

В своем иске жительница штата Флорида Гейл Гамильтон утверждает, что на рейсе из Парижа в Нью-Йорк в июне 2022 года бортпроводник несколько раз задел ее тележкой с напитками, в результате чего она получила серьезную травму плеча. По словам американки, спустя два года она все еще «не может выполнять обычные повседневные действия».

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Адвокаты перевозчика полностью отрицают выдвинутые обвинения. Они настаивают на том, что инцидент произошел из-за невнимательности самой пассажирки.

Ранее другая путешественница сломала ногу на рейсе JetBlue и подала на авиакомпанию в суд. Женщина обвинила бортпроводников в отказе оказать ей помощь и принести аптечку.

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      Марина Черняк
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