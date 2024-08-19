Пассажирка засудила авиакомпанию из-за тележки с напитками

Пассажирка получила травму из-за тележки с напитками и засудила Delta Airlines

Пассажирка Delta Airlines получила травму во время полета и засудила авиакомпанию. Подробностями истории поделился портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

В своем иске жительница штата Флорида Гейл Гамильтон утверждает, что на рейсе из Парижа в Нью-Йорк в июне 2022 года бортпроводник несколько раз задел ее тележкой с напитками, в результате чего она получила серьезную травму плеча. По словам американки, спустя два года она все еще «не может выполнять обычные повседневные действия».

Адвокаты перевозчика полностью отрицают выдвинутые обвинения. Они настаивают на том, что инцидент произошел из-за невнимательности самой пассажирки.

Ранее другая путешественница сломала ногу на рейсе JetBlue и подала на авиакомпанию в суд. Женщина обвинила бортпроводников в отказе оказать ей помощь и принести аптечку.