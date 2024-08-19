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09:14, 19 августа 2024Интернет и СМИ

Блогер съел павлина и попал в тюрьму

Индийский блогер Кодам Пранай Кумар приготовил блюдо из павлина и попал в тюрьму

Фото: Andre Mouton / Unsplash

YouTube-блогер Кодам Пранай Кумар из Индии показал, как он приготовил и съел блюдо из павлина, и попал в тюрьму. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что на YouTube-канале Кумара вышло видео под названием «Традиционный рецепт карри с павлином», в котором содержалось пошаговое руководство по приготовлению блюда. Ролик вызвал негативную реакцию в сети, поскольку павлин является национальной птицей Индии. Блогера обвинили в неуважении к священной птице и поощрении незаконного употребления в пищу мяса диких животных.

Кумар был задержан и отправлен в тюрьму на 14 дней за нарушение закона о защите дикой природы. В ближайшее время суду предстоит решить, останется ли он за решеткой или будет освобожден под залог.

Сам блогер отверг обвинения и заявил, что в ролике была курица. Однако в его телефоне обнаружили записи, которые подтвердили, что он действительно сделал блюдо из павлина.

Ранее сообщалось о задержании в Индии YouTube-блогера Гульшана Шейха, который ради видео оставлял различные предметы на железнодорожных путях. Ютубера обвинили в том, что своими действиями он подвергал опасности жизни пассажиров поездов.

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      Олег Давыдов
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