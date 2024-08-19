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15:39, 19 августа 2024Путешествия

Пилотов летевшего за границу самолета с россиянами пытались ослепить лазером в небе

Пилотов «Уральских авиалиний» пытались ослепить лазером в небе

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пилотов самолета российской авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавшего за границу, пытались ослепить лазером в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Раменского в Наманган (Узбекистан) Airbus A-321. В момент происшествия на борту находились пассажиры.

Экипаж доложил об ослеплении кабины пилотов лазером зеленого цвета на высоте примерно 2,1 тысячи метров. Источник освещения находился в районе города Воскресенск.

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      Фариза Бацазова
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