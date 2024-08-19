Пилотов летевшего за границу самолета с россиянами пытались ослепить лазером в небе

Пилотов «Уральских авиалиний» пытались ослепить лазером в небе

Пилотов самолета российской авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавшего за границу, пытались ослепить лазером в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Раменского в Наманган (Узбекистан) Airbus A-321. В момент происшествия на борту находились пассажиры.

Экипаж доложил об ослеплении кабины пилотов лазером зеленого цвета на высоте примерно 2,1 тысячи метров. Источник освещения находился в районе города Воскресенск.

На безопасность полета инцидент не повлиял, командир воздушного судна принял решение следовать в аэропорт назначения. Посадка прошла благополучно.

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