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11:18, 19 августа 2024Путешествия

На стюардессу популярной авиакомпании напали с вешалкой во время сна в номере отеля

На стюардессу Air India напали с вешалкой во время сна в номере отеля в Лондоне

Фото: Unsplash

Неизвестный напал на бортпроводницу Air India ночью во время ее сна в отеле Radisson в Лондоне недалеко от аэропорта Хитроу. Об этом пишет портал Simple Flying.

Отмечается, что примерно в 1:30 ночи, когда стюардесса находилась у себя в номере, злоумышленник набросился на нее с вешалкой для одежды. Девушка пыталась выбежать из комнаты, но мужчина не давал ей добраться до двери.

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Крики сотрудницы популярной авиакомпании услышали ее коллеги из соседних комнат и персонал гостиницы и пришли к ней на помощь. Преступника поймали, пострадавшая получила травмы.

После случившегося Air India переселила своих сотрудников в другой отель. Отмечается, что члены экипажа не единожды жаловались на отсутствие безопасности в гостинице, однако руководство компании отказывалось что-либо менять.

Ранее стюардесса уволилась из авиакомпании Jet2 и подала на нее в суд из-за просьбы работодателя сменить прическу. 52-летняя Мэрион Маккей, построившая успешную карьеру в полиции, решила устроиться бортпроводником в Jet2, но проработала там всего год.

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      Фариза Бацазова
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