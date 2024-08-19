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14:12, 19 августа 2024Экономика

Подсчитан процент россиян с финансовой подушкой

НАФИ: каждому четвертому россиянину хватит его сбережений на один-два месяца

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В России вырос процент граждан, обзаведшихся финансовой подушкой безопасности, хотя их все равно меньше, чем два года назад. Об этом сообщает Аналитический центр НАФИ.

Исследование, проведенное экспертами, выявило, что 27 процентов жителей России являются обладателями достаточного объема накоплений. В 2020 году их было около 20 процентов. Однако два года назад накоплениями мог похвастаться каждый третий респондент — 32 процента.

Оказалось, что чаще всего финансовой подушкой располагают жители городов-миллионников (38 процентов), люди с высшим образованием (37 процентов), руководители (54 процента) и квалифицированные специалисты (37 процентов). Каждый четвертый признался, что его накоплений ему хватит на один-два месяца. Каждый пятый сможет полагаться на них в течение одного месяца, а каждый шестой сможет прожить на свои деньги меньше семи дней.

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Кроме того, исследователи выяснили, что 63 процента россиян ведут семейный бюджет в той или иной форме, 82 процента своевременно гасят счета, а 81 процент предпочитают планировать покупки ответственно.

Ранее россиянам рассказали, что распределение накоплений на несколько банковских вкладов с разными сроками даст им возможность заработать в период повышения ставок.

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