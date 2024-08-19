Среда обитания
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19:41, 19 августа 2024Среда обитания

Половина населения Земли столкнулась с загрязнением питьевой воды

Science: более 4,4 миллиарда человек не имеют доступа к безопасной питьевой воде

Фото: Bluewater Sweden / Unsplash

Почти половина населения Земли, более 4,4 миллиарда человек, не имеют доступа к безопасной питьевой воде, констатировали ученые из Швейцарской высшей технической школы Цюриха. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Как говорится в публикации, в первую очередь это происходит из-за фекального загрязнения. Выяснилось, что оно вдвое превосходит предыдущие оценки Совместной программы ВОЗ и ЮНИСЕФ.

В исследовании говорится, что 48 процентов людей, живущих в странах с низким и средним уровнем дохода, сталкиваются с этой проблемой. Под качественным и безопасным водоснабжением понимается получение воды из улучшенного источника — то есть не просто реки или ручья, а колодца, скважины или водопровода. Такой источник должен располагаться на территории домохозяйства, и вода из него должна быть доступна в нужном количестве.

Ранее в ООН предупредили, что человечеству необходимо срочно принимать меры по борьбе с засухами, так как их количество и продолжительность увеличились на 29 процентов с 2000 года.

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      Платон Щукин
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