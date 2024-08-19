Популярный российский комик назвал американских юмористов ленивыми

Популярный российский стендап-комик Артур Чапарян назвал коллег из США ленивыми. Об этом он порассуждал в подкасте юмориста Дмитрия Гаврилова, доступном на YouTube.

«Я заметил, что, например, большим американским комикам, которые уже становятся ленивыми, многое прощается. Они начинают просто истории про себя рассказывать. Про то, как к ним подошел человек, как на концерте кто-то что-то выкрикнул», — объяснил Чапарян. По мнению комика, истории из жизни в исполнении коллег имеют меньшую ценность, чем шутки.

Чапарян уточнил, что обычно юмористы придумывают шутки, которые касаются не только самого комика, но и его зрителей. При этом комики затрагивают в шутках темы, понятные их аудитории.

Ранее популярный российский стендап-комик Александр Незлобин, живущий в США, сравнил менталитет россиян и американцев. Он заявил, что жители Соединенных Штатов, в отличие от живущих в России, не злятся из-за чужого успеха.