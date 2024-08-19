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16:19, 19 августа 2024Мир

Правительство Германии опровергло слухи об ограничении военной помощи Украине

NTV: правительство ФРГ опровергло слухи об ограничении военной помощи Украине

Фото: Alina Smutko / Reuters

Федеральное правительство Германии опровергло сообщения об ограничении военной помощи Украине. Об этом сообщает NTV.

«Мы будем продолжать оказывать помощь до тех пор, пока она будет необходима», — цитирует телеканал заместителя пресс-секретаря правительства Вольфганга Бюхнера.

По словам чиновника, слухи о сокращении военной поддержки Украины по финансовым причинам являются «позорным обвинением».

19 августа стало известно, что Германия в рамках очередного пакета помощи передала Украине еще один комплекс противовоздушной обороны IRIS-T SLS, 14 тысяч 155-миллиметровых гаубичных снарядов, 10 безэкипажных катеров, 26 разведывательных дронов Vector и запчасти к ним, бронемашину Bergepanzer, 6 погрузчиков HMEE, 700 штурмовых винтовок, 10 снайперских винтовок с патронами к ним, 50 марксманских винтовок, 55 тысяч аптечек, а также средства для обезвреживания взрывоопасных объектов.

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      Глеб Бажуткин
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