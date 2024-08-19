Правительство Германии опровергло слухи об ограничении военной помощи Украине

NTV: правительство ФРГ опровергло слухи об ограничении военной помощи Украине

Федеральное правительство Германии опровергло сообщения об ограничении военной помощи Украине. Об этом сообщает NTV.

«Мы будем продолжать оказывать помощь до тех пор, пока она будет необходима», — цитирует телеканал заместителя пресс-секретаря правительства Вольфганга Бюхнера.

По словам чиновника, слухи о сокращении военной поддержки Украины по финансовым причинам являются «позорным обвинением».

19 августа стало известно, что Германия в рамках очередного пакета помощи передала Украине еще один комплекс противовоздушной обороны IRIS-T SLS, 14 тысяч 155-миллиметровых гаубичных снарядов, 10 безэкипажных катеров, 26 разведывательных дронов Vector и запчасти к ним, бронемашину Bergepanzer, 6 погрузчиков HMEE, 700 штурмовых винтовок, 10 снайперских винтовок с патронами к ним, 50 марксманских винтовок, 55 тысяч аптечек, а также средства для обезвреживания взрывоопасных объектов.

