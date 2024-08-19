Предсказана судьба попавших в плен под Курском иностранцев

Полковник Кошкин: плененных в Курской области иностранных наемников ждет суд

Судьба иностранных наемников, попавших в плен в Курской области, не будет значительно отличаться от судеб украинских военнослужащих, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин. Он объяснил, что они так же предстанут перед судом, который изберет им меру наказания.

«С иностранцами будут разбираться, проводить расследование на предмет того, совершали ли они преступные действия, убивали ли людей, кого, как и сколько. Будут возбуждаться уголовные дела, их осудят по нашим законам», — сказал полковник.

Он также не исключил возможность обмена иностранных наемников в случае, если это будет выгодно для России.

«Если предложат хорошие условия, то могут и обменять. Украинцев же мы обмениваем. В принципе, больших отличий в судьбе пленных украинцев и других иностранцев в Курской области не будет», — считает Кошкин.

Ранее сообщалось, что в Суджанском районе Курской области в плен взяли 15 иностранных наемников. Их удалось схватить в результате совместной операции нескольких российских подразделений при поддержке авиации.