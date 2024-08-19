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14:34, 19 августа 2024Россия

Стало известно о 15 взятых в плен в российском регионе иностранных наемниках

Shot: в Курской области в плен взяли 15 иностранных наемников

Кадр: Telegram-канал SHOT

В Суджанском районе Курской области в плен взяли 15 иностранных наемников. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

Ранее сообщалось, что морпехи 810-й бригады Черноморского флота России взяли в плен в Курской области почти два десятка украинских диверсантов.

По данным канала, среди пленных оказались 15 иностранцев. Их удалось взять в результате совместной операции нескольких российских подразделений при поддержке авиации.

Shot также сообщил об уничтожении ударами FPV-дронов пяти бронемашин НАТО, в числе которых Cougar производства США, а также три бронетранспортера «Козак-2». Колонну накрыли во время смены локации в Курской области, уточнил источник канала.

Бои в Курской области идут почти две недели. По данным Минобороны, за последние сутки Вооруженные силы Украины потеряли на курском направлении более 330 бойцов и 27 единиц бронетехники, включая четыре танка, боевой машины пехоты, трех бронетранспортеров, 19 боевых бронемашин, а также восьми автомобилей, двух артиллерийских орудий и трех минометов.

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      Елена Торубарова
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