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14:21, 19 августа 2024Россия

В Минобороны России назвали потери ВСУ на курском направлении за сутки

Минобороны России: за сутки ВСУ потеряли на курском направлении более 330 бойцов

Фото: Serhii Hudak / Reuters

За последние сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на курском направлении более 330 бойцов. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

Помимо этого, Киев лишился 27 единиц бронетехники, включая четыре танка, боевой машины пехоты, трех бронетранспортеров, 19 боевых бронемашин, а также восьми автомобилей, двух артиллерийских орудий и трех минометов.

В ведомстве подчеркнули, что удары по украинским войскам в Курской области продолжаются. Помимо этого, российские военные при помощи оперативно-тактической авиации атакуют резервы ВСУ в Сумской области.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что ВСУ передислоцируются на курском направлении. По его словам, таким образом украинские военные хотят провести атаку на новом участке.

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Утром 6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. Сначала ВСУ обстреляли приграничный город Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. По данным Минобороны России на 19 августа, за время боевых действий на курском направлении Киев потерял до 3800 военнослужащих.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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