Пророссийские политики Сербии возмутились позицией Москвы по одной причине

N1: пророссийские политики Сербии возмутились освещением Москвой протестов

Ряд пророссийских политиков из Сербии возмутились освещением Москвой протестов против проекта по добыче лития, одобренного действующим президентом страны Александром Вучичем. Об этом сообщает телеканал N1.

В частности, речь идет о непарламентской правой партии «Двери», которая выступает против членства Сербии в Европейском союзе (ЕС) и за союзнические отношения с Россией. Однако представители партии выразили недовольство заявлениями российской стороны о том, что протесты против добычи лития поддерживаются Западом.

По этому поводу из «Дверей» было отправлено открытое письмо в Москву. «Это заявление России не нашло поддержки, оно не было положительно воспринято людьми, которые находятся на стороне России, которые любят Россию и считают ее дружественной по отношению к Сербии страной», — приводит телеканал слова представителя партии Ивана Костича.

9 августа сербский лидер Вучич рассказал, что Россия предупредила власти страны о готовящихся в республике массовых беспорядках. Организаторами госпереворота выступают представители стран Запада, уточнил политик во время общения с журналистами.