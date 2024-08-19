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15:36, 19 августа 2024Бывший СССР

Путин рассказал о планах отпраздновать 80-летие Победы вместе с Азербайджаном

Путин: Москва и Баку договорились широко отпраздновать 80-летие победы в ВОВ

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Россия и Азербайджан договорились широко отпраздновать вместе 80-летие победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

Путин выступил с заявлением по итогам российско-азербайджанских переговоров в ходе государственного визита. Он рассказал о планах широко отметить годовщину Победы вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«В наших странах чтят подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны», — подчеркнул президент России.

Ранее Алиев заявил о подтверждающих союзнические отношения договорах России и Азербайджана. Азербайджанский лидер также рассказал об успешной реализации положений декларации о союзническом взаимодействии.

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