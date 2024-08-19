Алиев заявил о подтверждающих союзнические отношения договорах России и Азербайджана

Алиев: соглашения Баку и Москвы подтверждают союзнический характер отношений

Соглашения Москвы и Баку подтверждают дружеский и союзнический характер отношений между странами. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, передает ТАСС.

«Принятые сегодня документы, включая в первую очередь совместную декларацию президентов, еще раз подтверждают дружественный и союзнический характер наших отношений», — заявил азербайджанский лидер.

Помимо этого, Алиев заявил об успешной реализации положений декларации о союзническом взаимодействии, которая была подписана в феврале 2022 года.

Ранее Алиев назвал визит Путина в республику исключительно важным для двусторонних отношений. Он отметил, что российский лидер посещает республику не в первый раз, но впервые — с государственным визитом.

Президент России прибыл в Азербайджан с государственным визитом 18 августа.