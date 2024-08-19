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07:29, 19 августа 2024Экономика

Раскрыта доля имеющих накопления россиян

РБК: у 27 процентов россиян есть финансовая подушка на три и более месяца

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Более четверти россиян (27 процентов) заявили о наличии у них накоплений, которых должно хватить на три и более месяца. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты совместного опроса, проведенного экспертами аналитического центра НАФИ и страховой компании «Росгосстрах Жизнь».

Исследование проводилось в феврале 2024 года. В нем приняли участие в общей сложности 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Как уточняют в НАФИ, статистическая погрешность данных не превышает 3,1 процента.

По итогам опроса выяснилось, что доля россиян с накоплениями с 2020 года увеличилась на 7 процентных пунктов (п.п.). Тогда о наличии финансовой подушки сообщили суммарно 20 процентов граждан. В 2024-м 15 процентов респондентов признались, что накоплений им хватит на 3-6 месяцев привычной жизни. В свою очередь, еще 12 опрошенных заявили о наличии финансовой подушки, рассчитанной на полгода и больше.

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Как уточнили эксперты, чаще россияне с долгосрочными накоплениями приживают в городах-миллионниках (38 процентов). Для подобного типа людей также характерны наличие высшего образования (37 процентов) и высокий уровень профессиональной квалификации (37 процентов).

Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на данные Росстата сообщило, что в 2023 году россияне стали уделять минимум времени подработке. Так, в прошлом году суммарный показатель уменьшился до 16,99 миллиона часов и оказался наименьшим с 2017-го. В сравнении с результатом 2022-го совокупное количество потраченных гражданами на подработку часов сократилось почти на 640 тысяч.

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