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07:25, 19 августа 2024Экономика

В России стали уделять минимум времени на подработку

РИА Новости: россияне потратили на подработку 16,99 миллиона часов в 2023 году

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

По итогам 2023 года россияне потратили на подработку в общей сложности примерно 17 миллионов часов, что стало минимальным показателем за десять лет (с 2013 года). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

В прошлом году граждане РФ ради дополнительного заработка потратили суммарно 16,99 миллиона часов. За 12 месяцев показатель уменьшился почти на 640 тысяч часов. На этом фоне потраченное на основную работу время за этот период времени, напротив, выросло 47,65 миллиона часов и достигло отметки в 2,8 миллиарда.

Больше всего россияне занимались подработкой в сельском хозяйстве — 6,5 миллиона часов. Ради дополнительного заработка в сфере транспортировки и хранения граждане РФ потратили 1,8 миллиона часов, а в обрабатывающей промышленности — 1,4 миллиона. В то же время почти не занимаются подработкой в финансовом секторе (58 тысяч часов за год) и добывающей отрасли (40 тысяч).

За прошлый год заметно уменьшилось и время, отведенное россиянами различным видам хобби. Так, на садоводство, охоту и рыбалку граждане в 2023-м потратили суммарно 194,1 миллиона часов, что стало минимумом с 2017 года. Для сравнения, в 2022-м на эти цели россиянами было потрачено в общей сложности 207,7 миллиона часов.

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на результаты опроса сервиса Superjob сообщило о наличии дополнительной работы почти у каждого четвертого россиянина. При этом 17 процентов респондентов сообщают об этом своему работодателю, а 7 процентов предпочитают хранить дополнительный источник дохода в тайне. Негативным образом относятся к подобной практике своих подчиненных 26 процентов руководителей компаний.

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