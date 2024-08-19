Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:06, 19 августа 2024Забота о себе

Раскрыты две причины есть овсянку на завтрак

Роспотребнадзор: овсянка действует как мягкое слабительное и регулирует давление

Фото: Sheelah Brennan / Unsplash

Овсянку нужно включить в утренний прием пищи по двум причинам, рассказали специалисты Роспотребнадзора. Их цитирует «Российская газета».

По словам экспертов, в овсяной каше содержится водорастворимая клетчатка, помогающая нормализовать работу кишечника, и продукт действует как мягкое слабительное. Кроме того, в овсянке есть антиоксиданты, способные регулировать артериальное давление, из-за чего продукт показан гипертоникам, раскрыли специалисты.

В Роспотребнадзоре посоветовали отдавать предпочтение хлопьям, которые варятся не слишком долго (достаточно десяти минут), но и не завариваются кипятком. Врач-диетолог Юлия Чехонина обратила внимание на то, что, хотя фитиновая кислота в овсяной крупе может ухудшать усвоение некоторых веществ (в том числе кальция и фосфора), она не вымывает кальций из организма и не вредит костям.

Материалы по теме:
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023
«Стол №5»: меню, рецепты, что можно и нельзя есть
«Стол №5»:меню, рецепты, что можно и нельзя есть
18 августа 2022

Ранее эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова предупредила, что регулярный пропуск завтрака может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Врач назвала завтрак самым важным приемом пищи и призвала россиян обязательно есть по утрам.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      Больше половины таксистов не смогут работать в России с 1 сентября. С чем это связано?

      Зеленский назвал причину тайного планирования операции в Курской области

      В Британии рассказали о продвигаемой теории по «Северным потокам» у немецких чиновников

      Американцев призвали осознать разрушительность политики Харрис

      Рогов заявил о поднятии флага России над Нью-Йорком в ДНР

      Раскрыты две причины есть овсянку на завтрак

      Сексуально неудовлетворенного дельфина заподозрили в десятках нападений на купальщиков

      Установку Windows 11 на старые ПК усложнили

      Зеленский обвинил Запад в замедлении поставок оружия

      Центробанк предложил изменить структуру рынка займов «до зарплаты»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше