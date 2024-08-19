Раскрыты две причины есть овсянку на завтрак

Роспотребнадзор: овсянка действует как мягкое слабительное и регулирует давление

Овсянку нужно включить в утренний прием пищи по двум причинам, рассказали специалисты Роспотребнадзора. Их цитирует «Российская газета».

По словам экспертов, в овсяной каше содержится водорастворимая клетчатка, помогающая нормализовать работу кишечника, и продукт действует как мягкое слабительное. Кроме того, в овсянке есть антиоксиданты, способные регулировать артериальное давление, из-за чего продукт показан гипертоникам, раскрыли специалисты.

В Роспотребнадзоре посоветовали отдавать предпочтение хлопьям, которые варятся не слишком долго (достаточно десяти минут), но и не завариваются кипятком. Врач-диетолог Юлия Чехонина обратила внимание на то, что, хотя фитиновая кислота в овсяной крупе может ухудшать усвоение некоторых веществ (в том числе кальция и фосфора), она не вымывает кальций из организма и не вредит костям.

Ранее эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова предупредила, что регулярный пропуск завтрака может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Врач назвала завтрак самым важным приемом пищи и призвала россиян обязательно есть по утрам.