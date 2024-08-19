Раскрыты подробности о подозреваемом в подрыве «Северных потоков»

WSJ: подозреваемый в подрыве «Северных потоков» покинул Польшу на машине 6 июля

Подозреваемый ФРГ в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» выехал из Польши на Украину. Об этом написала американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В статье раскрыли подробности о подозреваемом в подрыве «Северных потоков» и отметили со ссылкой на источники, что он покинул Польшу на автомобиле 6 июля. Еще до этого немецкие власти обеспокоились заявлением прокуроров Польши, что они не могут арестовать подозреваемого до тех пор, пока их служба безопасности не рассмотрит это дело.

19 августа директор третьего европейского департамента МИД Олег Тяпкин рассказал, что Москва официально предъявила Берлину претензии по ходу расследования подрывов «Северных потоков». Он также подчеркнул, что Россия ждет от Берлина выполнения обязательств по антитеррористическим конвенциям ООН.

