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06:38, 19 августа 2024Мир

В МИД России предъявили Германии претензии по расследованию подрыва «СП»

Дипломат Тяпкин: РФ ждет от ФРГ выполнения конвенций ООН в связи с подрывом «СП»

Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press

Россия официально предъявила Германии претензии по ходу расследования подрывов «Северного потока» и «Северного потока — 2». Об этом сообщил в беседе с РИА Новости директор третьего европейского департамента МИД Олег Тяпкин, подчеркнув, что РФ ждет от ФРГ выполнения обязательств по антитеррористическим конвенцям ООН.

Дипломат напомнил, что ранее немецкая сторона объявила в розыск одного из подозреваемых в террористической атаке а Балтийском море, имеющего гражданство Украины.

«Судя по тому, что в немецких СМИ уже давно и методично продвигается тезис о том, что эти лица не связаны с каким-либо государством, немецкое следствие также будет закрыто без выявления истинных заказчиков подрывов "Северных потоков", то есть, по сути, ФРГ спустит его на тормозах», — отметил Тяпкин, добавив, что Россия н намереня мириться с таким исходом.

По словам представителя российского МИД, к Германии и другим странам в двустороннем порядке предъявлены претензии к выполнению обязательств в рамках антитеррористических конвенций. Москва со своей стороны хочет добиться переговоров на оновании международных регламентов. Дальнейшие действия РФ будут зависеть от реакции на запрос от западных стран, резюмировал Тяпкин.

Ранее депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн назвал обнародование правительством Германии данных о причастности Украины к подрыву отвлекающим маневром перед выборами в ФРГ. Причина в возмущении граждан энергетической политикой правительства и резким ростом цен на электроэнергию.

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      Александра Синицына
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