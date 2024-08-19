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13:17, 19 августа 2024Россия

Раскрыты потери ВСУ за сутки

Минобороны России: за сутки ВСУ потеряли до 1935 военнослужащих

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 1935 военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Самые большие потери противник понес в зоне контроля подразделений российских группировок войск «Запад» и «Юг» — 535 и 570 бойцов соответственно.

Еще 495 военнослужащих ВСУ потеряли в боях с группировкой войск «Центр». При столкновениях с солдатами группировок войск «Север», «Восток» и «Днепр» украинская сторона также потеряла 335 бойцов.

Накануне в Минобороны заявили, что ВСУ потеряли за время вторжения в Курскую область более 3000 военнослужащих. Кроме того, российскими войсками было уничтожено 50 танков, 25 боевых машин пехоты (БМП), 45 бронетранспортеров, 262 боевые бронированные машины и 115 автомобилей.

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      Никита Абрамов
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