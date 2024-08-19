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22:05, 19 августа 2024Мир

В Риге призвали Минюст ограничить использование русского языка

Вице-мэр Риги Ратниекс предложил Минюсту ограничить использование русского языка

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс рассказал, что обратился в министерство юстиции Латвии с призывом законодательно ограничить использование русского языка в общественных местах. Об этом пишет РИА Новости.

По словам политика, он получил от местных жителей ряд жалоб. Они сообщили, что Рижский русский театр имени Михаила Чехова использует на своих рекламных плакатах русский язык, «который можно увидеть в городской среде».

«Это неприемлемо, но размещение такой рекламы разрешено нормативными актами, поэтому я предложил Минюсту пересмотреть эти нормативные акты», — отметил он. Речь идет о Законе о государственном языке и постановлении Кабмина. Ратниекс предложил внести в них изменений, чтобы сократить использование русского языка на вывесках, плакатах и ​​других материалах, видных в общественных местах.

Ранее сообщалось, что Латвия откажется от изучения русского языка как второго иностранного в школах.

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      Марина Совина
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