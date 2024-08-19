Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:42, 19 августа 2024Силовые структуры

Росгвардейцы уничтожили схрон ВСУ с противопехотными минами в Харьковской области

В Харьковской области саперы Росгвардии уничтожили схрон ВСУ с 25 минами

Фото: Росгвардия

Росгвардейцы обнаружили в Харьковской области схрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 25 противопехотными минами и уничтожили его. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, росгвардейцы нашли схрон на лесной тропе рядом с одним из населенных пунктов области в ходе инженерной разведки. Внутри него находились 25 противопехотных мин, взведенных в боевое положение. Саперы Росгвардии перенесли мины на безопасное расстояние и уничтожили их.

Ранее стало известно, что росгвардейцы продолжают выявлять и ликвидировать диверсионно-разведывательные группы ВСУ в Курской, Брянской и Белгородской областях. Особое внимание они уделяют противодействию беспилотникам.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      «Должны ждать их на родине». В России хотят запретить мигрантам перевозить с собой семьи

      Появилось видео с самым редким оленем в России

      60-летняя Лолита вышла на публику в облегающем наряде

      Вероятность рецессии в США в ближайший год оценили

      Росгвардейцы уничтожили схрон ВСУ с противопехотными минами в Харьковской области

      Туристы искупались в канале напротив кладбища в Европе и прослыли в сети отвратительными

      В Белоруссии сообщили о скорых переговорах с премьером Госсовета КНР

      Половина населения Земли столкнулась с загрязнением питьевой воды

      Индия согласилась передавать послания между Путиным и Зеленским

      На Восточном завершились испытания техкомплекса «Ангары»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше