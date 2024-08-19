Росгвардейцы уничтожили схрон ВСУ с противопехотными минами в Харьковской области

В Харьковской области саперы Росгвардии уничтожили схрон ВСУ с 25 минами

Росгвардейцы обнаружили в Харьковской области схрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 25 противопехотными минами и уничтожили его. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, росгвардейцы нашли схрон на лесной тропе рядом с одним из населенных пунктов области в ходе инженерной разведки. Внутри него находились 25 противопехотных мин, взведенных в боевое положение. Саперы Росгвардии перенесли мины на безопасное расстояние и уничтожили их.

Ранее стало известно, что росгвардейцы продолжают выявлять и ликвидировать диверсионно-разведывательные группы ВСУ в Курской, Брянской и Белгородской областях. Особое внимание они уделяют противодействию беспилотникам.