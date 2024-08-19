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12:27, 19 августа 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили об активизировавшихся перед 1 сентября мошенниках

Эксперт Свистунова: перед 1 сентября мошенники рассылают предложения со скидками

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Россиян предупредили о мошеннических схемах в преддверии 1 сентября. О том, как защититься от действий активизировавшихся злоумышленников, рассказала старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Свистунова и другие эксперты в разговоре с «Известиями».

В частности, перед 1 сентября мошенники рассылают предложения, в которых говорится о больших скидках на товары для школах или о розыгрышах. В подобных сообщениях, объясняют специалисты, злоумышленники размещают фишинговые ссылки или предлагают купить сертификат на товары, который в итоге оказывается недействительным.

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Чтобы не стать жертвой мошенников, россиянам нужно бдительно относиться к щедрым или необычным предложениям, заверила Свистунова, Эксперт Алексей Коробченко добавил, что в случае, если пользователь хочет приобрести товар по низкой цене, стоит искать его на страницах со скидками в проверенных ресурсах, например, на маркетплейсах.

Кроме того, специалисты призвали быть внимательными при участии в онлайн-розыгрышах, а также проверять имена доменов сайта, на который ведут ссылки из писем о скидках. Также Свистунова посоветовала использовать защитные программы, которые предупредят, если ресурс окажется фишинговый, а программное обеспечение — вредоносным.

Ранее россиянам рассказали о новой уловке злоумышленников перед Днем знаний. Сообщалось, что мошенники создают поддельные сайты магазинов канцтоваров и одежды, которые оказываются фишинговыми.

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