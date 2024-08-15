Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
02:46, 15 августа 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили о новой уловке мошенников перед 1 сентября

Храпунова: мошенники перед 1 сентября используют истории о распродажах

Фото: Element5 Digital / Unsplash

Мошенники перед 1 сентября используют истории о распродажах и конкурсах в поддельных интернет-магазинах школьной одежды, учебников и канцтоваров. О новой уловке россиян предупредила куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова, ее слова приводит РИА Новости.

Она объяснила, что жертвы получают сообщения со встроенными ссылками для перехода, которые могут оказаться фишинговыми, могут вести на поддельный сайт магазина или загрузить на гаджет вредоносное программное обеспечение (ПО).

Храпунова добавила, что после совершения покупки на таких сайтах продавцы перестают выходить на связь, а товар не отправляется. «При фишинговой ссылке происходит компрометация личных данных. Вредоносное ПО позволяет злоумышленникам получить удаленный доступ к устройству жертвы и всем приложениям, установленным на нем», — рассказала эксперт.

Храпунова посоветовала приобретать товары в проверенных местах, где продавцы получают денежные средства только тогда, когда покупатель забирает покупку.

Ранее эксперт дала россиянам советы для защиты от мошенников. В частности, Храпунова рекомендовала внимательно читать сообщения, поступающие из банка, и заводить отдельную карту для платежей в интернете.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы будем биться до конца». Российский генерал рассказал о просчете ВСУ в Курской области

      Бывшего президента Аргентины обвинили в домашнем насилии

      На Украине заявили о создании особой зоны в Курской области

      Россиян предупредили о новой уловке мошенников перед 1 сентября

      В Польше предупредили о возможной войне внутри НАТО

      Маск предложил Трампу потанцевать с ним

      Созданная в Перми программа перестанет работать в России из-за санкций

      Трамп высказался об охватившей США эпидемии преступности

      Появилась информация о жертвах столкновения двух истребителей во Франции

      Подозреваемая в подрыве «Северных потоков» украинка обвинила СМИ во лжи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше