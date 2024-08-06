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19:35, 6 августа 2024Интернет и СМИ

Россиянам дали советы для защиты от мошенников в интернете

Эксперт Храпунова посоветовала заводить отдельную карту для платежей в интернете

Фото: Nuttapong punna / Shutterstock / Fotodom

Куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова дала россиянам советы для защиты от мошенников. В частности, эксперт рекомендовала внимательно читать сообщения, поступающие из банка, и заводить отдельную карту для платежей в интернете. Ее слова приводит РИА Новости.

Эксперт рассказала, что мошенники могут выпустить карту от имени потенциальной жертвы. «Выпустить карту сегодня очень легко, совсем необязательно идти за ней в банк — она виртуальна и видна лишь в банковском приложении», — отметила она.

По этой причине Храпунова призвала внимательно изучать уведомления от банка. «Мошенники могут получить доступ к личному кабинету в банковском приложении, выпустить ту самую токенизированную карту, начать совершать платежи без ведома владельца», — объяснила эксперт. При получении нестандартных уведомлений необходимо незамедлительно обращаться в банк, подчеркнула она.

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Помимо этого, специалистка рекомендовала устанавливать лимиты и ограничения по платежным картам в настройках онлайн-банка. «Ограничения в большинстве своем касаются оплат в интернете и снятия наличных в банкоматах — по всем параметрам можно установить запрет», — уточнила она.

Для защиты личных средств специалистка также посоветовала заводить отдельную карту, предназначенную для онлайн-покупок, и не вводить в различных сервисах данные карты, куда поступают основные доходы. «Карта для интернет-оплат должна иметь околонулевой баланс, чтобы при ее компрометации мошенники не смогли ничего украсть», — заключила она.

Ранее Храпунова заявила о риске контакта с аферистами при поиске работы в сети. Эксперт сообщила, что аферисты представляются работодателями и требуют от соискателя внести предварительную денежную сумму для начала работы, после чего пропадают вместе со средствами.

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      Олег Давыдов
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