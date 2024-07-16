Россиян предупредили о новой схеме мошенничества при поиске работы в интернете

Эксперт Храпунова заявила о риске контакта с аферистами при поиске работы в сети

Мошенники придумали новую схему обмана россиян, которые ищут работу в интернете. О риске контакта со злоумышленниками при поиске вакансий в сети предупредила куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова, передает РИА Новости.

Эксперт сообщила, что аферисты представляются работодателями и требуют от соискателя внести предварительную денежную сумму для начала работы, после чего пропадают вместе со средствами. Также некоторые из них предлагают подключить демонстрацию экрана при собеседованиях и в результате получают доступ к данным компьютера жертвы.

«Мошенники придумали новую усложненную (двухэтапную) схему обмана соискателей. Наша читательница нашла объявление об удаленной работе, при которой сначала потребовалась авторизация на специальном сайте», — заявила специалистка.

Затем, по словам Храпуновой, со счета россиянки списались деньги, но почти сразу ей написали другие мошенники, которые представились юристами и предложили ей помочь вернуть украденные средства. «В легенду мошенники впутали и "представителей Федеральной налоговой службы", которые заинтересовались сомнительными операциями по счетам», — рассказала она и добавила, что позже женщину также склонили к взятию кредита в банке.

В итоге, как отметила эксперт, россиянка перевела мошенникам более одного миллиона рублей. Во избежание контакта с аферистами специалистка рекомендовала игнорировать предложения о работе, которые поступают от незнакомых номеров в мессенджерах, отказываться от вакансий, если они требуют взноса денег, не соглашаться на работу с испытательным сроком без официального оформления.

Храпунова также подчеркнула, что важно изучать отзывы о работодателе в сети, посетить сайт компании, позвонить по указанным номерам и узнать, действительно ли есть такая вакансия.

Ранее специалисты F.A.C.C.T. предупредили россиян о мошенничествах от имени популярного маркетплейса Ozon.