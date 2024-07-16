Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:34, 16 июля 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества при поиске работы в интернете

Эксперт Храпунова заявила о риске контакта с аферистами при поиске работы в сети

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Мошенники придумали новую схему обмана россиян, которые ищут работу в интернете. О риске контакта со злоумышленниками при поиске вакансий в сети предупредила куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова, передает РИА Новости.

Эксперт сообщила, что аферисты представляются работодателями и требуют от соискателя внести предварительную денежную сумму для начала работы, после чего пропадают вместе со средствами. Также некоторые из них предлагают подключить демонстрацию экрана при собеседованиях и в результате получают доступ к данным компьютера жертвы.

«Мошенники придумали новую усложненную (двухэтапную) схему обмана соискателей. Наша читательница нашла объявление об удаленной работе, при которой сначала потребовалась авторизация на специальном сайте», — заявила специалистка.

Материалы по теме:
Любого россиянина можно пробить в интернете за 100 рублей. Как это устроено и можно ли защитить себя?
Любого россиянина можно пробить в интернете за 100 рублей.Как это устроено и можно ли защитить себя?
14 декабря 2023
Персональные данные — новая нефть. За ними охотятся киберпреступники. Можно ли от них защититься?
Персональные данные — новая нефть.За ними охотятся киберпреступники. Можно ли от них защититься?
Реклама
20 декабря 2023

Затем, по словам Храпуновой, со счета россиянки списались деньги, но почти сразу ей написали другие мошенники, которые представились юристами и предложили ей помочь вернуть украденные средства. «В легенду мошенники впутали и "представителей Федеральной налоговой службы", которые заинтересовались сомнительными операциями по счетам», — рассказала она и добавила, что позже женщину также склонили к взятию кредита в банке.

В итоге, как отметила эксперт, россиянка перевела мошенникам более одного миллиона рублей. Во избежание контакта с аферистами специалистка рекомендовала игнорировать предложения о работе, которые поступают от незнакомых номеров в мессенджерах, отказываться от вакансий, если они требуют взноса денег, не соглашаться на работу с испытательным сроком без официального оформления.

Храпунова также подчеркнула, что важно изучать отзывы о работодателе в сети, посетить сайт компании, позвонить по указанным номерам и узнать, действительно ли есть такая вакансия.

Ранее специалисты F.A.C.C.T. предупредили россиян о мошенничествах от имени популярного маркетплейса Ozon.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Орбан раскрыл планы Трампа на Украину

      Месси высказался о полученной в финале Кубка Америки травме

      Потерявшим родственников на СВО семьям предложили продавать кофе

      В Минобороны Украины пригрозили штрафами мужчинам за рубежом

      Психолог назвала способ избавиться от «синдрома достигатора»

      Россиян предупредили о новой схеме мошенничества при поиске работы в интернете

      Северокорейский делегат утонул в Москве

      Молодой мужчина с последней стадией рака легких рассказал о первых симптомах болезни

      Иностранный турист сорвался со скалы на Кавказе и не выжил

      Российские банки предупредили о неготовности к электронным повесткам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше