Россиян предупредили о мошенничестве от имени популярного маркетплейса

Компания F.A.C.C.T. предупредила о мошенничестве от имени маркетплейса Ozon

Специалисты F.A.C.C.T. предупредили россиян о мошенничестве от имени популярного маркетплейса Ozon. Заявление опубликовано в Telegram-канале компании.

Эксперты рассказали, что аферисты проводят фейковые розыгрыши от имени маркетплейса. Мошенники предлагают жертвам прокрутить «колесо фортуны» и гарантируют денежный приз, для получения которого нужно якобы оплатить комиссию. В действительности же человек просто теряет деньги.

Кроме того, как отметили в компании, злоумышленники создают фишинговые страницы авторизации, покупки или возврата товара. «Мошенники связываются с клиентами под предлогом предоставления персональной скидки или решения проблемы с заказом», — объяснили специалисты. Затем скамеры генерируют фишинговые ссылки, на которых для оплаты требуется ввести данные банковской карты, добавили эксперты.

Аферисты также создают группы в соцсетях и мессенджерах, которые маскируют под страницы маркетплейса. Злоумышленники используют их, чтобы привлекать жертв на другие фишинговые ресурсы, рассказали в F.A.C.C.T.

Для защиты данных эксперты рекомендовали игнорировать ссылки от незнакомых людей в мессенджерах или почте, а также всегда обращать внимание на адрес отправителя. Специалисты напомнили, что маркетплейс не устраивает закрытых распродаж или розыгрышей и не отправляет ссылки на оплату товаров через личные сообщения.

Специалисты посоветовали совершать покупки только через официальное приложение, не передавать персональные данные незнакомцам и обращаться в службу поддержки в случае взаимодействия с мошенниками.

Ранее компания F.A.C.C.T. сообщила об угрозе мошенничества, связанной с популярной игрой Hamster Kombat в Telegram, — злоумышленники получают доступ к криптокошелькам своих жертв.