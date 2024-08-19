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10:24, 19 августа 2024Экономика

Россиян предупредили об опасности одного вида сделок с жильем

Перевод договора купли-продажи жилья в цифровой формат усилит риски

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Перевод договора купли-продажи жилья, заключенного в письменной форме, в цифровой формат усилит риски для обеих сторон. Об опасности этого вида сделок предупредили россиян в Федеральной нотариальной палате (ФНП), пишет РИА Новости.

Нотариусы отметили, что участники сделки могут не понимать ее правовых последствий или могут быть намеренно введены в заблуждение по поводу ее реальных условий и юридического смысла. Кроме того, онлайн-формат не позволяет удостовериться, что покупатель и продавец объекта идут на сделку добровольно, согласны с условиями и полностью адекватны в момент подписания.

Исключить эти риски поможет нотариальное удостоверение сделок с недвижимостью — его проводят в том числе дистанционно, отметили специалисты. «Ведь, по сути, участие нескольких нотариусов в разных городах никак не изменяет саму процедуру заверения сделки и не снижает уровень ее безопасности», — заверили в ФНП.

Нотариусы, так же как и при личном визите, установят личности заявителей, проверят их правомочность, проведут правовую экспертизу сделки, разъяснят ее правовые последствия и установят соответствие воли и волеизъявления сторон.

Ранее россиян предостерегли от покупки квартир в рассрочку. При таких сделках покупатель не сможет распоряжаться жильем до полной оплаты и снятия обременения.

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      Нина Ташевская
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