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19:24, 19 августа 2024Забота о себе

Россиян призвали чаще есть один популярный фрукт

Диетолог Круглова призвала чаще есть яблоки для профилактики болезней сердца

Фото: Максим Константинов / Globaballookpress.com

В яблоках содержится калий, который необходим для профилактики болезней сердца и сосудов, заявила врач-диетолог Наталья Круглова. В чем ценность этого популярного фрукта для здоровья, она рассказала в интервью радио Sputnik.

Круглова призвала россиян чаще есть яблоки, так как в них много растворимых и нерастворимых пищевых волокон, в том числе пектин, важный для правильной работы кишечника. Также, по словам врача, этот продукт богат витамином С и различными органическими кислотами, которые являются антиоксидантами.

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При этом диетолог назвала одинаково полезными яблоки разных сортов и цветов. «Цвет яблочной кожуры — это разные пигменты, которые относятся к антиоксидантам, поэтому здорово, если в рационе будут и красные, и зеленые яблоки», — рекомендовала она.

Ранее заместитель председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов объяснил рост розничных цен на яблоки в России. По его словам, это обусловлено рядом факторов, одной из ключевых причин подобной динамики является удорожание рабочей силы для сбора урожая и логистики.

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      Наталья Обрядина
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