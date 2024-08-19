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07:33, 19 августа 2024Путешествия

Россиянка описала поездку в Сочи фразой «оказалась одной из худших»

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Российская туристка съездила на машине в Сочи и была разочарована путешествием. Своей историей она поделилась с порталом «Тинькофф Журнал».

Читательница издания Ксения рассказала, что они с мужем решили разведать новое направление и выбрали популярный курорт. «Ожидания не оправдались, каждый из четырех дней пребывания в Сочи был испорчен. Долгожданная поездка оказалась одной из худших», — такими фразами описала свой опыт россиянка.

Автор публикации отметила, что Сочи — не лучшее место для летнего отдыха и что она не хотела бы возвращаться туда снова. Туристка пояснила, что, во-первых, она не увидела «элементы роскоши» в городе, который славится дорогой жизнью.

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«На деле практически во всем городе старый жилой фонд: панельные пятиэтажки, старые советские отели, вывески которых не менялись десятилетиями. Наряду с ними появляются новостройки, из-за чего городской ландшафт хаотичный. У меня было стойкое ощущение, будто я в Советском Союзе, а не на премиальном курорте», — пожаловалась Ксения.

Автор отзыва добавила, что аренда в Сочи неоправданно дорогая. Так, на первой линии, вблизи побережья, сутки в отеле стоят от 15 до 20 тысяч рублей без питания. «Я не готова отдавать такие деньги за отель. Все равно практически все время проводишь на пляже, в кафе, на экскурсиях», — призналась автор отзыва.

Кроме того, по мнению россиянки, большая часть достопримечательностей Сочи не оправдывает себя, а состояние многих платных локаций она назвала плачевным.

Ранее другой российский турист побывал на отдыхе в курортном микрорайоне Сочи Лазаревское и перечислил его недостатки. Путешественнику не понравились узкий пляж, наполовину занятый шезлонгами и покрытый галькой размером с булыжник, и слишком глубокое море.

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      Алина Черненко
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