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07:31, 31 июля 2024Путешествия

Россиянин описал отдых в Сочи фразой «никогда не приедем и другим не посоветуем»

Фото: Михаил Мокрушин / РИА Новости

Российский турист побывал на отдыхе в курортном микрорайоне Сочи Лазаревское и перечислил его недостатки. Своими впечатлениями он поделился с порталом «Тонкости туризма», его отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Путешественник с ником pawedmedenko пожаловался, что в Лазаревском очень большие проблемы с парковкой. Когда турист поставил машину на свободное место, местный житель нахамил ему и стал прогонять «с матюгами». Мужчина утверждал, что на этом месте паркуется его сосед из дома напротив.

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«Может, он подрабатывает у этого мужчины сторожем парковки? Уж больно старался ради соседа… Мы после такого конфликта на пустом месте больше никогда не приедем к вам отдыхать и другим не посоветуем», — такими фразами описал свой опыт автор отзыва.

Россиянину также не понравились узкий пляж, наполовину занятый шезлонгами и покрытый галькой размером с булыжник, и слишком глубокое море. «В нескольких шагах от берега глубина под два метра. Для детей и людей, не умеющих плавать, очень опасно», — предупредил он.

Кроме того, по словам туриста, отдых портил шум от железной дороги. «На пляже шум от поездов примерно каждые полчаса перекрывает шум морских волн. А ночью, если спать с открытым окном, с 4:00 каждые полчаса будят поезда, которые зачем-то громко свистят», — возмутился автор.

Ранее другой российский турист отправился с семьей на отдых в Сочи и был разочарован одной из местных экскурсий. Мужчина признался, что такого обмана он не ожидал: вместо водопадов там было лишь несколько маленьких ручейков.

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      Алина Черненко
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