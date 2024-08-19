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15:48, 19 августа 2024Силовые структуры

Россиянка расправилась с нежеланным ребенком и получила два года колонии

Суд приговорил к 2 годам колонии-поселения омичку, убившую новорожденную дочь

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Суд в Омске приговорил к двум годам колонии-поселения 30-летнюю местную жительницу, которая расправилась с нежеланным ребенком сразу после его рождения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Омской области.

Женщину признали виновной по статье 106 УК РФ.

По данным суда, осужденная, скрывающая от двух сыновей свою беременность, родила девочку в ванной в декабре 2023 года. Она дождалась, пока находившаяся в воде дочь перестанет подавать признаки жизни, положила новорожденную в пакет и выкинула в мусорный контейнер.

Новорожденного без признаков жизни нашли случайные прохожие 18 декабря 2023 года. Личность его матери была установлена по результатам молекулярно-генетических исследований.

Ранее Краснодарский краевой суд приговорил к десяти годам колонии Наталью Рекину, которая ударила ножом трехмесячного сына перед попыткой расправиться с собой. На судебном заседании она полностью признала вину.

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      Олеся Мицкевич
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