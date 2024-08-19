Российская блогерша подарила себе на день рождения Porsche стоимостью 23 миллиона рублей

Российская блогерша Анна Ищук купила Porsche стоимостью 23 миллиона рублей

Популярная российская блогерша Анна Ищук купила новый автомобиль за миллионы рублей. Данные фото появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах девушка предстала у приобретенной машины бежевого оттенка, позируя в белом макси-платье с рюшами и обнажающим ногу глубоким разрезом. Речь идет об иномарке Porsche 911 Carrera, стоимость которой на сайте auto.ru начинается примерно от 23 миллионов рублей.

При этом в подписи инфлюэнсерша указала, что подарила автомобиль себе на день рождения. Известно, что 18 августа ей исполнилось 24 года.

В июле популярная российская блогерша Юлия Гаврилина, также известная как Юлька Шпулька, выставила на продажу Rolls Royce за 18,5 миллиона рублей.