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14:40, 19 августа 2024Ценности

Российская блогерша подарила себе на день рождения Porsche стоимостью 23 миллиона рублей

Российская блогерша Анна Ищук купила Porsche стоимостью 23 миллиона рублей

Фото: @anyaischuk

Популярная российская блогерша Анна Ищук купила новый автомобиль за миллионы рублей. Данные фото появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах девушка предстала у приобретенной машины бежевого оттенка, позируя в белом макси-платье с рюшами и обнажающим ногу глубоким разрезом. Речь идет об иномарке Porsche 911 Carrera, стоимость которой на сайте auto.ru начинается примерно от 23 миллионов рублей.

При этом в подписи инфлюэнсерша указала, что подарила автомобиль себе на день рождения. Известно, что 18 августа ей исполнилось 24 года.

В июле популярная российская блогерша Юлия Гаврилина, также известная как Юлька Шпулька, выставила на продажу Rolls Royce за 18,5 миллиона рублей.

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      Карина Черных
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