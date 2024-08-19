Российская стилистка назвала дырявые носки новым трендом

Российская стилистка Ольга Шуранова назвала дырявые носки новым трендом

Российская стилистка Ольга Шуранова назвала неожиданный новый тренд в одежде в своем Telegram-канале, который насчитывает более 30 тысяч подписчиков.

По словам специалистки, в настоящее время стали актуальны носки с дырками. Так, в качестве примера она продемонстрировала соответствующие снимки. На одном из них неизвестная модель позировала в данных полупрозрачных изделиях голубого оттенка с отверстием в районе большого пальца. Кроме того, манекенщица надела черные босоножки на каблуках в минималистичном стиле.

На другом снимке предстал мужчина в меховых шлепанцах с надписью Balenciaga и леопардовым принтом. При этом он примерил белые носки, которые также оказались порваны.

В мае российский стилист Алеко Надирян назвал трендом цветные пластыри на ногах.