Российские войска взяли один из крупнейших населенных пунктов агломерации в ДНР

Российские войска взяли под контроль один из крупнейших населенных пунктов Дзержинской агломерации в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.
Речь идет о населенном пункте Артемово, подчеркнули в оборонном ведомстве. Участие в установке контроля принимали подразделения группировки войск «Центр».
Помимо того, за прошедшие сутки Вооруженным силам (ВС) России удалось установить контроль над железнодорожной станцией Выемка в ДНР, добавили в министерстве.
Ранее в оборонном ведомстве заявили, что ВС России взяли под контроль городские кварталы Красногоровки в Донецкой народной республике. Там также добавили о продолжении зачистки от бойцов ВСУ.