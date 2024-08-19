Российские войска взяли один из крупнейших населенных пунктов агломерации в ДНР

Минобороны России отчиталось о взятии под контроль Артемово в ДНР

Российские войска взяли под контроль один из крупнейших населенных пунктов Дзержинской агломерации в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Речь идет о населенном пункте Артемово, подчеркнули в оборонном ведомстве. Участие в установке контроля принимали подразделения группировки войск «Центр».

Помимо того, за прошедшие сутки Вооруженным силам (ВС) России удалось установить контроль над железнодорожной станцией Выемка в ДНР, добавили в министерстве.

Ранее в оборонном ведомстве заявили, что ВС России взяли под контроль городские кварталы Красногоровки в Донецкой народной республике. Там также добавили о продолжении зачистки от бойцов ВСУ.