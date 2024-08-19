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13:16, 19 августа 2024Россия

Российские войска взяли один из крупнейших населенных пунктов агломерации в ДНР

Минобороны России отчиталось о взятии под контроль Артемово в ДНР

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска взяли под контроль один из крупнейших населенных пунктов Дзержинской агломерации в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Речь идет о населенном пункте Артемово, подчеркнули в оборонном ведомстве. Участие в установке контроля принимали подразделения группировки войск «Центр».

Помимо того, за прошедшие сутки Вооруженным силам (ВС) России удалось установить контроль над железнодорожной станцией Выемка в ДНР, добавили в министерстве.

Ранее в оборонном ведомстве заявили, что ВС России взяли под контроль городские кварталы Красногоровки в Донецкой народной республике. Там также добавили о продолжении зачистки от бойцов ВСУ.

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