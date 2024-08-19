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08:33, 19 августа 2024Бывший СССР

Российские войска за неделю отбили 20 попыток ВСУ проникнуть в ЛНР

Российские войска уничтожили 10 тысяч военных ВСУ, пытавшихся проникнуть в ЛНР

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России за неделю отбили 20 контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшихся проникнуть в Луганскую народную республику (ЛНР), уничтожив около 10 тысяч военнослужащих украинской армии и иностранных наемников. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

По его словам, группировки ВС России «Север», «Запад» и «Юг» отбили контратаки ВСУ, в связи с чем отмечается незначительное снижение активности украинской армии. Потери ВСУ составили 10 040 военных, что на 890 больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

Он добавил, что ВС России за неделю также уничтожили 33 танка, 120 орудий полевой артиллерии, 3 самоходные огневые установки зенитных ракетных комплексов Patriot, самоходную огневую установку зенитного ракетного комплекса «Бук М1», 26 полевых складов боеприпасов, 8 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также более 420 различных боевых машин ВСУ.

Ранее российские войска в ЛНР ликвидировали самую молодую участницу «Азова» (признана террористической организацией и запрещена в России). Девушка была старшим стрелком-оператором.

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      Илья Таксюр
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