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01:43, 19 августа 2024Путешествия

Российский альпинист пропал на севере Пакистана

Альпинист из России Нилов пропал без вести на севере Пакистана из-за обвала

Российский альпинист Сергей Нилов пропал без вести на горе Гашербрум IV (пакистанская северная территория Гилгит-Балтистан). Об этом сообщает Федерация альпинизма России на своем сайте.

В начале августа Нилов, а также альпинисты Алексей Баутин, Михаил Миронов, Сергей Миронов и Евгений Яблоков отправилась на Гашербрум IV на поиски тела Дмитрия Головченко, не выжившего из-за обморожения при восхождении на пик в сентябре прошлого года.

В субботу, 17 августа, на ледопаде, где Нилов работал с Мироновыми, произошел обвал. Связь с ним пропала, а остальные получили повреждения разной степени тяжести». Мироновы застряли на высоте, но после смогли спуститься и нашли рюкзак Нилова с едой, горелкой и другими вещами первой необходимости. У Сергея Миронова, предположительно, сломаны ребра и бедро.

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      Марина Совина
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