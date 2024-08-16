Россиянин сорвался со скалы при восхождении на гору в деревне мертвых на Бали

Shot: полиция Бали искала сорвавшегося со скалы россиянина около суток

Российский турист сорвался со скалы при восхождении на гору в деревне мертвых на Бали. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, 35-летний житель Москвы Иван и еще восемь россиян решили подняться на пик Труньян без сопровождения гида. Однако покорить высоту в 1,8 тысячи метров мужчине не удалось. В результате он упал со склона в овраг.

Спустя пять часов после начала похода другие участники трекинга прибыли на пост местной службы безопасности и сообщили, что путешественник пропал. Мужчину искали около суток, в операции участвовали свыше 40 человек, среди них сотрудники полиции и жители курортного острова.

Когда правоохранители обнаружили туриста, он был в сознании, но не мог ходить. «Так что вызволяли пострадавшего на носилках по гористой местности, эвакуировали около часа, — говорится в сообщении. — Россиянин сейчас находится в местной больнице с вывихами тазобедренного сустава и плеча, его прооперировали».

Ранее на Бали пара туристов сорвалась со скалы из-за неудачного селфи. Влюбленные захотели сделать совместное фото на огороженной смотровой площадке у водопада.