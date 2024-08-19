Российский полицейский попал под домашний арест по подозрению в торговле наркотиками

В КБР полицейский попал под домашний арест по подозрению в торговле наркотиками

В Кабардино-Балкарской Республике (КБР) полицейский попал под домашний арест по подозрению в торговле наркотиками. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Согласно предварительным данным, силовики задержали подозреваемого 1 августа в Нальчике, на улице Ашурова, когда он передавал 0,54 грамма запрещенного вещества. Кроме того, при задержании, в его машине были обнаружены еще 56 капсул с наркотиком общей массой 21,8 грамма.

В отношении сотрудника полиции возбуждено уголовное дело по статьям о сбыте и незаконном обороте запрещенных веществ. Его отправили под домашний арест.

Ранее сообщалось, что в Магаданской области суд приговорил к трем годам воспитательной колонии 16-летнего местного жителя, который работал наркокурьером.