Рост цен на аренду жилья в Подмосковье объяснили

Риэлтор Бендриков: аренда квартиры в Подмосковье подорожала до 35 тысяч рублей

Рост спроса на арендное жилье в Подмосковье привел к росту цен на такие квартиры. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на риелтора и эксперта по недвижимости Олега Бендрикова.

Стоимость аренды квартир выросла на 12 процентов сразу в восьми регионах страны, уточнил риелтор. Ситуация вызвана снижением спроса на ипотеку, произошедшим на фоне отмены льготных программ и высоких ставок.

Стоимость съемной «однушки» в ближайшем Подмосковье выросла до 32-35 тысяч рублей, уточнил Бендриков. Ранее этот показатель был ниже и составлял от 22 тысяч до 25 тысяч рублей. Дороже стали и однокомнатные квартиры в отдаленных районах Подмосковья, достигнув 25-27 тысяч рублей против прежнего показателя в 15-18 тысяч.

Ранее в Москве аренда квартир вдолгую подорожала в среднем на пять процентов. Это произошло на фоне увеличения спроса. По данным компании «Инком-Недвижимость», число заявок от арендаторов сейчас в девять раз превышает объемы предлагаемого жилья. В августе 2024 года минимальная стоимость арендной «однушки» в столице достигла 37 тысяч рублей.