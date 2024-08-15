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17:53, 15 августа 2024Экономика

Снимать жилье в Москве стало дороже

«Инком-Недвижимость»: в Москве аренда квартир вдолгую подорожала на 5 процентов

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Долгосрочная аренда квартир в Москве подорожала из-за резкого роста спроса. Об этом сообщило агентство ЦИАН со ссылкой на компанию «Инком-Недвижимость».

По ее данным, в июле и первой половине августа спрос на долгосрочную аренду квартир увеличился на 20 процентов. За год этот показатель вырос на 30 процентов. Однако из-за сокращения предложения на рынке образовался острый дефицит квартир, которые владельцы хотели бы сдать. Заявок от арендаторов в девять раз больше, чем предлагаемого жилья.

Как следствие, в июле аренда подорожала на 4–5 процентов. В августе цена съемного жилья продолжила расти. Минимальная сумма, за которую можно снять квартиру в столице, составила 37 тысяч рублей.

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Есть данные, что за полтора года цена аренды однокомнатной квартиры в России выросла почти вдвое. Самое сильное подорожание отмечено в Барнауле, Челябинске и Нижнем Новгороде.

При этом в Москве некоторые съемщики предъявляют крайне необычные требования к будущему жилью. Например, есть такие, кто ориентируется на астрологические прогнозы и нумерологические разборы, а потому могут отказаться от сделки в тот день, который кажется им неподходящим. Попадаются также и те, для кого важно соблюдать требования фэншуй или васту.

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