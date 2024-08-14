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20:41, 14 августа 2024Экономика

Названы самые странные требования россиян при аренде квартир

РБК: ряд арендаторов квартир в Москве выбирают жилье на основе астропрогнозов

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Некоторые россияне, ищущие съемную квартиру в Москве, выдвигают странные требования к будущему жилью, которые выходят за рамки предпочтений относительно его цены и месторасположения. Их назвали риелторы, опрошенные РБК.

По словам специалистов по недвижимости, немало квартиросъемщиков увлекаются астрологией и нумерологией и ориентируются на прогнозы и разборы, составленные личным астрологом и нумерологом. Такие арендаторы могут отказаться от просмотра или аренды объекта, если в день заключения сделки присутствуют так называемые напряженные аспекты, либо если им не понравятся числа в его номере. При этом они готовы переплачивать 10-15 процентов за вариант, который будет устраивать их по всем параметрам.

Ряд арендаторов при выборе временного жилья руководствуются правилами фэншуй или васту (современного архитектурного проектирования и дизайна на основе древних ведических знаний о гармоничной архитектуре и строительстве — Васту Шастра). Васту усложняет поиск жилья, так как дает советы по обустройству каждой комнаты, в зависимости от того, в какой сектор планеты она попадает. Помимо этого, в каждой из комнат солнечные лучи должны присутствовать в определенное время. Наконец, большую роль для любителей васту-дизайна имеет цвет стен и мебели.

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Риелторы также отметили, что многие квартиросъемщики руководствуются не только эзотерикой, но и своими личными увлечениями. «Был арендатор, который хотел загородный дом, но был готов рассматривать в качестве альтернативы и квартиру в центре Москвы... но с полноценной баней, в которой можно париться вениками. Наличие сауны было для него крайне принципиально, он даже был готов установить ее, разделив затраты с арендодателем пополам», — рассказал представитель компании «Этажи». Бывают случаи, когда срок экспозиции квартиры затягивается из-за необычных требований собственника: например, он не устраивает смотрины потенциальным арендаторам, а устраивает просмотр лишь тому, кто подходит ему внешне, или требует предоставить справку о доходах по форме 2-НДФЛ за последние два года с печатью организации.

Ранее в августе стало известно, что за полтора года стоимость аренды «однушки» в России выросла почти вдвое.

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      Полина Кислицына
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