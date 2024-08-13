Россиянам пригрозили отобрать дачи. Кто и почему может остаться без земли?

В России определили признаки для изъятия дачных участков и земель под ИЖС

Росреестр определил признаки заброшенных и подлежащих изъятию дачных участков и земель под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Иными словами, теперь у россиян смогут отбирать неиспользуемую землю, если таковой ее признают надзорные органы.

Для освоения земельного участка дается три года

Документы Росреестра опубликованы на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Постановления разработаны под закон, который ранее подписал президент России Владимир Путин.

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

По этому закону собственникам земельных участков в населенных пунктах, а также садоводческих и огороднических товариществах дается три года на их освоение. Если за указанный срок участок так и останется неосвоенным, его могут отобрать. В силу новая норма вступает уже с 1 марта 2025 года.

Российские власти пояснили, что такое меры по освоению участков К таким мерам относятся: освобождение земельного участка от сорняков, которые препятствуют использованию земли по целевому назначению; освобождение участка от предметов, нахождение которых на земельном участке привело к его захламлению; освобождение участка от различных отходов и мусора; осушение земельного участка, понижение уровня грунтовых вод, если участок заболочен, излишне увлажнен, что не позволяет использовать его по назначению; увлажнение земельного участка, в случае, если земельный участок иссушен; производство земляных работ, необходимых для использования участка по целевому назначению и в соответствии с разрешенным использованием (разработка грунта, уплотнение и укрепление грунта, вертикальная планировка участка); рекультивация земель.

Как пояснили в Росреестре, в первую очередь это относится к так называемым проблемным участкам. Например, заболоченным или заросшим сорняками. Владельцам дается время, чтобы привести их в порядок. Пока это только проект документа, и он еще может быть скорректирован.

Какой участок будет считаться неиспользуемым?

По новым нормам одним из признаков неиспользуемого участка является отсутствие на нем фундамента для будущего дома. Кроме того, если в течение пяти лет не зарегистрировать построенный на участке дом, землю также могут изъять. То же грозит, если на территории есть постройки, но они не используются по целевому назначению.

Еще один признак неиспользования земли по критериям Росреестра — частично разрушенный садовый дом. В котором, например, провалилась крыша или нет окон. В этом случае изъять такие участки могут, если там не проводили ремонт пять и более лет.

Неиспользуемым участком могут признать тот, где много мусора или сорняков

Также неиспользуемым участком могут признать тот, где много мусора или сорняков (высотой более 1 метра и более чем на 50 процентах площади), а собственник не проводит уборку год и более. А в дополнение к этому — если на участке в течение трех и более лет не выращиваются никакие сельскохозяйственные культуры. «Если участок захламлен или зарос сорняками, он становится стихийной свалкой и считается пожароопасным для других построек. Поэтому, если никто не занимается его благоустройством в течение трех лет, это повод вынести владельцам предупреждение», — отметил строительный эксперт, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев.

Новые правила должны решить проблему заброшенных участков

Как пояснили в Росреестре, новый закон позволит решить проблему неиспользованных земель. «Такие участки, как правило, зарастают борщевиком, на них образовываются свалки, стоят заброшенные, разрушенные или поврежденные здания. На такие участки жалуются соседи», — указали в пресс-службе. Там подчеркнули, что главная задача — не наказывать собственников, а дать им стимул для использования своих земель.

«Закон создает прозрачный механизм регулирования использования земельных участков и обеспечивает их вовлечение в экономический и хозяйственный оборот. Прежде всего важно, что документ защищает правообладателей, которые по каким-то объективным причинам не смогли своевременно начать использовать свой участок сразу после оформления прав собственности, а также дается разъяснение понятию «освоение» земельного участка — то есть приведение участка в пригодное для использования состояние в соответствии с его назначением», — отметил Игорь Майданов, руководитель Управления Росреестра по Москве (официальный комментарий ведомства есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Кстати, в судебной практике уже есть случаи, когда участки у россиян отбирали. «Конфискация участков ИЖС — случай в нашей судебной практике весьма редкий, но прецеденты уже есть, и количество с каждым годом растет», — подтверждает Васильев.

Он дал несколько советов тем, у кого есть неухоженный участок. В первую очередь, нужно проверить, сколько времени прошло с момента перехода земли в собственность. Если трехлетний срок истек, нужно браться за работу по освоению. Но срочно строить дом не обязательно: в качестве действий по освоению участка расцениваются проектирование, получение разрешения на строительство, получение техусловий на подключение инженерных коммуникаций, а также проведение подготовительных работ.

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

«Если у вас есть заброшенная дача, куда давно не ступала нога человека, достаточно выкосить сорную траву, вынести или сжечь крупный мусор и хотя бы начать восстановление дома: почистить и подкрасить фасад, заменить выбитые стекла», — сказал он. Эксперт подчеркнул: новая норма закона нужна для того, чтобы дачники лучше следили за своими участками. Риск лишиться прав на землю есть, но если ее и решат отобрать — то только в крайнем случае.