У россиян начнут отбирать дачи за сорняки

Росреестр определил признаки для изъятия дачных участков

Росреестр определил признаки заброшенных и подлежащих изъятию дачных участков и земель под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). В том числе отобрать дачу смогут за сорняки и мусор на территории, сообщает РБК.

Разработанные ведомством постановления позволят работать новому закону, который дает собственникам максимум три года на освоение земельных участков в населенных пунктах, садоводческих и огороднических товариществах. Закон вступает в силу с 1 марта 2025 года. В случае несвоевременного освоения землю могут изъять. «Прежде всего это касается проблемных участков, которые заболочены, захламлены или заросли сорной растительностью», — пояснили в пресс-службе Росреестра.

Так, предлагается признать участок неиспользуемым, если в течение двух и более лет на нем не появится фундамента и если за пять лет построенное здание не будет зарегистрировано. При наличии построек участок будет считаться заброшенным, если здания не используются по назначению или если конструктивные элементы построек повреждены или разрушены в течение пяти лет.

Заброшенными также могут быть признаны участки не для капитального строительства, если в течение трех лет ими не пользовались по назначению, если они захламлены мусором или более чем на 50 процентов заросли сорняками высотой более метра, а собственник более года не очищает землю от лишней растительности.

Нововведения призваны решить воздействовать на собственников, которые многие годы не пользуются землей. «Такие участки, как правило, зарастают борщевиком, на них образовываются свалки, стоят заброшенные, разрушенные или поврежденные здания. На такие участки жалуются соседи. Они становятся небезопасными местами посещения детей и молодежи», — отметили в Росреестре.

Отмечается, что был обнародован только проект документа. До принятия признаки могут быть скорректированы.

Ранее депутат Госдумы Сергей Гаврилов предложил дачникам снизить налоги за участок с помощью мобильной бани.