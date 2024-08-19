Самолет с россиянами на борту прочесал хвостом землю при посадке по вине пилотов

Baza: самолет Smartavia прочесал хвостом землю во время посадки в Сочи

Самолет российской авиакомпании Smartavia прочесал хвостом землю при посадке в аэропорту Сочи. Об этом пишет Baza в Telegram.

Непредвиденная ситуация произошла по вине членов экипажа с прибывшим из Санкт-Петербурга Boeing 737. Во время приземления они допустили ошибку, которая называется Tail Strike. «Борт в буквальном смысле прочесал хвостовой частью по посадочной полосе», — пишет источник.

Такое происходит в случае, если при посадке пилот берет руль высоты на себя и задирает нос лайнера. Отмечается, что воздушное судно отстранили от полетов. В настоящее время специалисты проводят оценку повреждений.

Ранее пилотов самолета авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавшего за границу, пытались ослепить лазером в небе. Инцидент случился с направлявшимся из Раменского в Наманган (Узбекистан) Airbus A-321. В момент происшествия на борту находились пассажиры