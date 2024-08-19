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17:29, 19 августа 2024Бывший СССР

Санду предрекли судьбу Порошенко

Политолог Сазонов: Санду поборется за победу на выборах в Молдавии в два тура

Фото: IMAGO / Globallookpress.com

На выборах президента Молдавии осенью 2024 года Майя Санду поборется за второй срок в два тура. Об этом заявил украинский политолог Кирилл Сазонов.

«Если проанализировать все социологические опросы за последние три месяца, то в динамике мы видим, что ее рейтинг просто уперся в цифру 30 процентов. А это напоминает ситуацию с выборами президента Украины 2019 года, когда рейтинг Порошенко тоже был приблизительно 30 процентов, и он проиграл», — отметил политолог.

У Санду также имеется преимущество перед оппозицией из-за отсутствия у последней четкой стратегии в отношении евроинтеграции Молдавии и однозначного лидера на выборах.

Ранее глава автономной области Гагаузия в составе Молдавии Евгения Гуцул призвала сделать все возможное для восстановления отношений с Россией.

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      Сергей Болиев
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