Политолог Сазонов: Санду поборется за победу на выборах в Молдавии в два тура

На выборах президента Молдавии осенью 2024 года Майя Санду поборется за второй срок в два тура. Об этом заявил украинский политолог Кирилл Сазонов.

«Если проанализировать все социологические опросы за последние три месяца, то в динамике мы видим, что ее рейтинг просто уперся в цифру 30 процентов. А это напоминает ситуацию с выборами президента Украины 2019 года, когда рейтинг Порошенко тоже был приблизительно 30 процентов, и он проиграл», — отметил политолог.

У Санду также имеется преимущество перед оппозицией из-за отсутствия у последней четкой стратегии в отношении евроинтеграции Молдавии и однозначного лидера на выборах.

Ранее глава автономной области Гагаузия в составе Молдавии Евгения Гуцул призвала сделать все возможное для восстановления отношений с Россией.