Шесть пассажиров затонувшей у берегов Италии суперъяхты пропали без вести

ABC News: шесть пассажиров затонувшей у берегов Италии яхты пропали без вести

Шесть пассажиров роскошной суперъяхты Bayesian, затонувшей у берегов Италии, пропали без вести. Об этом сообщает ABC News.

По данным итальянской береговой охраны, всего на борту находились 10 членов экипажа и 12 гостей, среди которых были граждане Великобритании, США и Канады. 15 человек, включая ребенка, удалось спасти, еще один не выжил.

Всех спасенных доставили в порт Портичелло на северном побережье Сицилии и госпитализировали. Одна из выживших рассказала итальянскому агентству ANSA, что на мгновение она потеряла годовалую дочь Софию в воде, но затем все-таки сумела удержать ее над волнами. Вскоре их обеих посадили в спасательную шлюпку и доставили в безопасное место.

Роскошная суперъяхта Bayesian с туристами затонула на юге Италии во время торнадо 19 августа. Судно перевернулось у порта Портичелло, где стояло на якоре.

